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ألمانيا تستعيد ثماني نساء غادرن البلاد للانضمام إلى تنظيم داعش

07:59 ص الخميس 07 أكتوبر 2021
ألمانيا تستعيد ثماني نساء غادرن البلاد للانضمام إلى تنظيم داعش

أرشيفية

برلين (د ب أ)

أعادت الحكومة الألمانية ثماني نساء يزعم أنهن غادرن البلاد قبل سنوات للانضمام إلى تنظيم داعش.

وهبطت رحلة طيران عارض على متنها النساء الألمانيات وأبنائهن الـ 23 قبيل منتصف ليل الأربعاء/الخميس (2200 بتوقيت جرينتش) في مطار فرانكفورت.
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وكانت النساء هؤلاء تعشن في معسكر روج في شمال شرق سورية، الخاضع لسيطرة الأكراد.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن العديد من النساء العائدات احتجزن لدى هبوطهن.

وكان على متن الطائرة ثلاث نساء أخريات وأبنائهن الـ 14 الذين أعادتهم الدنمارك.

وقدمت الولايات المتحدة الدعم اللوجيستي وساعدت السلطات الكردية في التحضير لعملية الإعادة إلى الوطن.

وذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية أن النساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 38 عاما وأن بعضهن محتجزات في مراكز احتجاز مع أبنائهن منذ سنوات.

وأعادت ألمانيا نساء من أراضي كانت تتبع داعش من قبل، لكن هذه أكبر عملية حتى الآن، وفقا لصحيفة "بيلد".

ومثُلت العديد من العائدات السابقات بالفعل أمام المحكمة في ألمانيا للاشتباه في قيامهن بأنشطة إرهابية وتهم أخرى.

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