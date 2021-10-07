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جوتيريش يحث إثيوبيا على السماح بتدفق المساعدات لإقليم تيجراي

01:16 ص الخميس 07 أكتوبر 2021
جوتيريش يحث إثيوبيا على السماح بتدفق المساعدات لإقليم تيجراي

أنطونيو جوتيريش

كتب- محمد صفوت:

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الحكومة الإثيوبية على السماح "بنقل الاحتياجات التي تشتد الحاجة إليها من الوقود والأموال ومعدات الاتصال والإمدادات الإنسانية دون عراقيل" إلى أقاليم تيجراي وعفر وأمهرة، حسبما ذكرت "رويترز".

تحدث جوتيريش عن قرار إثيوبيا طرد ٧ من موظفي الأمم المتحدة، وتوجيه اتهامات لهم بدعم تيجراي وقواتها، وتساءل أين دليل إثبات تلك التهم؟ مضيفًا أن واجبه الدفاع عن المنظمة الأممية.

وعلق السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة، أتسكي سيلاسي، قائلاً إن موظفو الأمم المتحدة في تيجراي، "اختلقوا بيانات" وادعوا زورًا أن الجوع استخدم كسلاح في الحرب وأن الناس ماتوا من الجوع ودعموا جبهة تحرير شعب تيجراي.

وزاد في اتهامه لهم بقوله: "سعوا لخلق وضع يشبه دارفور، وأنهم أوجدوا فجأة وبين عشية وضحاها مليون ضحية لكارثة صحية".

رد جوتيريش على سفير إثيوبيا، بقوله: "بلادك لم تقدم معلومات بشأن تلك المزاعم" مضيفًا أنه أبلغ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مرتين أنه إذا كانت هناك أي مخاوف بشأن حياد موظفي الأمم المتحدة فيجب على بلاده مشاركة المعلومات حتى تتمكن المنظمة من التحقيق.

وتابع جوتيريش: "سألت مرتين رئيس وزراء إثيوبيا ولم أتلق أي رد" مضيفًا أن الشعب الإثيوبي يعاني والأمم المتحدة تسعى للمساعدة فقط.

ووصفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد الخطوة الإثيوبية لطرد مسؤولي الأمم المتحدة بأنها "طائشة" مضيفة: "لا يوجد أي مبرر لعمل الحكومة الإثيوبية، ويجب السماح لموظفي الأمم المتحدة الممنوعين من دخول إثيوبيا بالعودة على الفور".

أنطونيو جوتيريش إقليم تيجراي إثيوبيا الإمدادات الإنسانية

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