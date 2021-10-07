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واشنطن تهدد إثيوبيا بعقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في تيجراي

12:48 ص الخميس 07 أكتوبر 2021
واشنطن تهدد إثيوبيا بعقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في تيجراي

ليندا جرينفيلد

وكالات

هددت الولايات المتحدة الأربعاء بفرض عقوبات على إثيوبيا ردًا على انتهاك حقوق الإنسان في البلاد التي يعصف بها نزاع عسكري سياسي مستمر في إقليم تيجراي، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفلد، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إن اجتماع مجلس الأمن الأربعاء من أجل التوجه مباشرة إلى إثيوبيا قد يمثل تحركا بحد ذاته. هذا لم يكن سهلا لكننا تمكنا من جمع المجلس لمناقشة الأوضاع في إثيوبيا.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع منذ أسبوعين على مرسوم تنفيذي يعطي إمكانية لفرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان وعرقلة الوصول الإنساني. موضحة أنه من المحتمل استخدامه في حال تطلبت الضرورة ذلك".

بدوره حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الحكومة الإثيوبية، الأربعاء، على السماح للمنظمة الدولية بتوزيع المساعدات الإنسانية على ملايين المحتاجين في شمال البلاد "بدون عراقيل".

إثيوبيا إقليم تيجراي الأمم المتحدة مجلس الأمن

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