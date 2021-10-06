وزير خارجية قطر يزور الإمارات ويلتقي ولي عهد أبو ظبي

أبو ظبي - (بي بي سي)

زار وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دولة الإمارات واجتمع مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، وذلك في إطار سعي الدولتين الخليجيتين لتحسين العلاقات بعد سنوات من الخلاف.

تأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارة لمستشار الأمن الوطني الإماراتي إلى الدوحة في أغسطس، اجتمع خلالها مع أمير قطر.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد وافقت في يناير على إنهاء الخلاف الذي أدى بهم إلى قطع العلاقات مع قطر في 2017 بسبب اتهامات بأن الدوحة تدعم الإرهاب، وهي اتهامات تنفيها قطر.

وقادت الرياض والقاهرة الجهود لإصلاح العلاقات وعيَنتا سفيرين لهما في قطر بينما لم تقم أبوظبي والمنامة بذلك بعد.