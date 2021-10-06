السودان: آلية مبادرة رئيس الوزراء تُشكل لجنة للتواصل مع أطراف الأزمة السياسية

السودان - (أ ش أ)

أعلن مجلس الوزراء السوداني، أن اللجنة الفنية للآلية الوطنية لمبادرة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك "الطريق إلى الأمام"، استعرضت الأربعاء تقريرا من لجنة ثلاثية، تم تكوينها، للتواصل مع كافة أطراف الأزمة السياسية في السودان.

وأشار مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء الأربعاء، أن اللجنة الثلاثية التقت مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، واستمعت إلى رؤيته حول الأزمة وكيفية معالجتها، وستواصل لقاءاتها مع بقية الأطراف.

وعقدت اللجنة الفنية للآلية الوطنية لمبادرة رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم برئاسة جعفر خضر الحسن رئيس اللجنة وحضور كافة الأعضاء، استعرضت خلاله أيضا تقارير حول عمل اللجان الفرعية.