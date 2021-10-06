Masrawy logo white

السودان: آلية مبادرة رئيس الوزراء تُشكل لجنة للتواصل مع أطراف الأزمة السياسية

11:53 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
السودان: آلية مبادرة رئيس الوزراء تُشكل لجنة للتواصل مع أطراف الأزمة السياسية

رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك

السودان - (أ ش أ)

أعلن مجلس الوزراء السوداني، أن اللجنة الفنية للآلية الوطنية لمبادرة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك "الطريق إلى الأمام"، استعرضت الأربعاء تقريرا من لجنة ثلاثية، تم تكوينها، للتواصل مع كافة أطراف الأزمة السياسية في السودان.

وأشار مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء الأربعاء، أن اللجنة الثلاثية التقت مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، واستمعت إلى رؤيته حول الأزمة وكيفية معالجتها، وستواصل لقاءاتها مع بقية الأطراف.

وعقدت اللجنة الفنية للآلية الوطنية لمبادرة رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم برئاسة جعفر خضر الحسن رئيس اللجنة وحضور كافة الأعضاء، استعرضت خلاله أيضا تقارير حول عمل اللجان الفرعية.

هذا المحتوى من

مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك السودان

الخبر التالى:

الأمم المتحدة تعلن انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
778

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

893

متعافون اليوم

308347

إجمالي الإصابات

17508

إجمالي الوفيات

260540

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -ظواهر جوية ودرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الخميس (بيان رسمي)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا