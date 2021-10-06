ارتفاع إصابات ووفيات كورونا حول العالم رغم جهود الحكومات

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

شهدت العديد من دول العالم، اليوم الأربعاء، زيادة في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالرغم من الإجراءات الاحترازية والجهود التي تبذلها الحكومات للحد من تفشي الفيروس.

ففي أوروبا، سجلت المملكة المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 39 ألفًا و851 إصابة و143 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت البينات الحكومية - حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية - أن معدل الإصابات بالمرض انخفض بنسبة 2% خلال أسبوع، بينما انخفض معدل الوفيات الناجم عن الإصابة بالمرض بنسبة 14.8% خلال الفترة ذاتها، بالإضافة إ أنه تم منح 41 ألفًا و347 جرعة أولى من اللقاح المضاد لـ(كوفيد-19)، ما يرفع إجمالي الجرعات الأولى التي تم منحها في البلاد إلى 49 مليونًا و35 ألفًا و877 جرعة، وكذلك منح 28 ألفًا و572 جرعة ثانية، ما يرفع إجمالي الجرعات الثانية التي تم منحها بالمملكة المتحدة إلى 45 مليونًا و49 ألفًا و953 جرعة ثانية.

وفي إيطاليا، أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، تسجيل 3235 إصابة بالفيروس و39 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي المصابين (بمن فيهم المتعافون والحالات الإيجابية المؤكدة حاليًا والضحايا منذ بداية الأزمة) 4 ملايين 689 ألفًا و341، توفي منهم 131 ألفًا و157، فيما أفادت البيانات بتراجع المصابين في وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات بمقدار 18 مقارنة بالأمس، ويبلغ مجموعهم اليوم 415 مريضًا، وكذلك الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية في أقسامها العامة بـ96 مريضًا، ليصبحوا 2872.

وأعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم عن تسجيل 2693 إصابة و12 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذكر بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 753 ألفًا و832 حالة وتعافي 722 ألفًا و586 حالة بينما توفي 11 ألفًا و61 حالة.

وأضاف بيان الصحة، أن إجمالي الحالات بالمستشفيات بلغ 854 حالة منها 223 حالة في وحدات العناية المركزة بينما تم توزيع 10 ملايين و895 ألفًا و77 جرعة من لقاحات كورونا. وأشار البيان إلي إجمالي الحالات النشطة فى البلاد بلغ 20 الفا و185 حالة بينما بلغ عدد الفحوصات اليومية 159 الفا و468 فحصا.

وأعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2085 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات إلى مليونين و914 ألفًا و962 حالة.

وذكر بيان للصحة البولندية - عبر موقعها الإلكتروني - أنه تم تسجيل 33حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي أعداد الوفيات 75 ألفا و774 حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، مشيرًا إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ مليونين و665 ألفًا و251 متعافيًا.

وأعلنت السلطات الصحية في رومانيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 14 ألفًا و744 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و303 آلاف و900 مُصاب على مستوى البلاد.

وذكرت وزارة الصحة الرومانية، أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفع إلى 38 ألفًا و260 حالة وفاة عقب تسجيل 331 حالة وفاة جديدة على مدار أمس، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من المرض بلغ مليون و148 آلاف و983 شخصًا على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء.

وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية في البلاد، عن تسجيل 2331 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 668 ألفًا و811 إصابة.

ونقلت صحيفة "كاثميريني" اليونانية، عن المنظمة الوطنية للصحة العامة، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 15 ألفًا و12 حالة عقب تسجيل 21 وفاة جديدة على مدار أمس، مشيرة إلى أن عدد المرضى الذي يخضعون للرعاية الصحية في وحدات الرعاية المركزة وتم وضعهم تحت أجهزة التنفس الصناعي يبلغ حاليًا 347 مريضًا.

وأعلنت السلطات الصحية في جمهورية أيرلندا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 984 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 392 ألفًا و195 حالة إصابة على مستوى البلاد.

ونقلت صحيفة "ذا جورنال" الأيرلندية عن هيئة خدمات الصحة الأيرلندية، أن حصيلة الوفيات بلغت 5280 حالة وفاة، وأن عدد الأشخاص الذين يخضعون للرعاية الصحية في المستشفيات يبلغ حاليًا 343 أشخاص من بينهم 70 حالة في وحدات الرعاية.

آسيويًا، أعلنت ماليزيا، عن تسجيل 9 آلاف و380 إصابة جديدة بفيروس كورونا، طبقًا لما ذكره المدير العام بقطاع الصحة، نور هشام عبدالله.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم عن هشام عبدالله قوله، إن هذه الإصابات الجديدة ترفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليونين و303 ألاف و837 حالة، منذ بدء الجائحة، وتعافى على مدار أمس 15 ألفًا و615 شخصًا ليبلغ إجمالي المتعافين مليونين و131 ألفًا و636 حالة، بينما توفي 117 شخصا جراء الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 26 ألفًا و876 شخصًا.

وأعلنت وزارة الرعاية الصحية البيلاروسية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1991 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وكالة أنباء "بيلتا نيوز" البيلاروسية، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 549 ألفًا و817 إصابة، فيما سجلت البلاد 4228 حالة وفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا.، وتعافى أمس، 1504 أشخاص، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس التاجي إلى 526 ألفًا و648 شخصًا.

وأجرت بيلاروسيا منذ بداية الوباء 8 ملايين و694 ألفا و52 اختبارًا للكشف عن الفيروس، منهم 43 ألفًا و987 اختبارًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت السلطات الصحية في بنجلاديش، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 703 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و650 ألفًا و 155 حالة على مستوى البلاد.

وأوضحت صحيفة "بروثوم ألو" المحلية البنجالية - على موقعها الإلكتروني - أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 27 ألفا و 635 حالة وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس التاجي بلغت مليون و521 ألفًا و113 حالة بعد تعافي 871 مريضًا.

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3577 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته صحيفة "سترايت تايمز" السنغافورية- أن 3 أشخاص توفوا بسبب مضاعفات الإصابة بكوفيد-19، ما رفع عدد الوفيات إلى 133 حالة وفاة.

وحذرت السلطات من أن البلاد ستشهد موجة كبيرة من إصابات فيروس كورونا مع انتقال البلاد إلى مرحلة التعايش مع الفيروس. وفي المجمل، سجلت البلاد 113 ألفا و 381 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.

وإفريقيا، أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 727 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 936963 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه تم تسجيل 18 وفاة ليصل العدد إلى 14390، وتسجيل 1491 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 913229.

وفي الكاريبي، أعلنت وزارة الصحة الكوبية اليوم الأربعاء عن تسجيل 3596 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المدير الوطني لقطاع الأوبئة الدكتور فرانسيسكو دوران، في تقريره اليومي أن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد ارتفع منذ مارس 2020 إلى 904 آلاف، كما توفي خلال نفس الفترة 40 شخصا ليرتفع إجمالي المتوفين إلى 7 آلاف و 703 أشخاص، بينما وصل عدد حالات النشطة إلى 20 ألفًا و884 حالة.