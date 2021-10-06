بلينكن: العلاقات مع فرنسا في مسار جيد بعد أزمة الغواصات

باريس - (د ب أ)

بعد النزاع الأخير مع فرنسا بشأن صفقة الغواصات، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن علاقات بلاده مع فرنسا تتقدم على مسار بناء بعد زيارته لباريس.

وقال بلينكن إن محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وغيره من المسؤولين كانت مثمرة بعد اختتام الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس اليوم الأربعاء.

وأوضح أنه من المهم بالنسبة للولايات المتحدة أن تظل أوروبا، وفرنسا بشكل خاص، شريكا قويا.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه يجب أن يتم تعميق التنسيق والتعاون مع فرنسا في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وفي قضايا الدفاع وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي بدأت منها أزمة الغواصات.