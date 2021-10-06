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بلينكن ولافروف يبحثان هاتفيًا عودة واشنطن وطهران للاتفاق النووي

08:41 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
بلينكن ولافروف يبحثان هاتفيًا عودة واشنطن وطهران للاتفاق النووي

بلينكن ولافروف

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن اليوم الأربعاء مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف تناولت عددا من القضايا التي تهم الجانبين.

وجاء في بيان لمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، على الموقع الرسمي للخارجية، "تحدث وزير الخارجية أنطوني بلنكين مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم".

وتابع البيان أن الوزيرين اتفقا على أهمية العودة السريعة للامتثال المتبادل من قبل إيران والولايات المتحدة لخطة العمل الشاملة المشتركة(الاتفاق النووي) ، وأكد الجانبان بالإضافة إلى ذلك على أهمية استمرار التنسيق حول الموضوعات الحالية في العلاقات الثنائية.

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أنطوني بلينكن سيرجي لافروف الاتفاق النووي

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