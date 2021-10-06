لافروف: اتفقنا مع طهران على بدء إنتاج "سبوتنيك-v" في إيران

روسيا - (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو وطهران اتفقتا على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسريع عملية تسليم اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" إلى إيران، لافتًا إلى أن الجانبين اتفقا أيضًا على بدء إنتاج اللقاح في إيران في أقرب وقت ممكن.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماعه مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو إنه: "قد تم خلال الاجتماع توقيع عقد لتسليم لقاح (سبوتنيك V) الروسي إلى إيران. كما اتفقنا على اتخاذ التدابير من أجل تسريع تنفيذه. وبحثنا أيضًا إمكانية تنظيم إنتاج اللقاح الروسي في إيران في أقرب وقت ممكن".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما أشار كبير الدبلوماسيين الروس إلى أن الجانبين أعربا عن اهتمامها بتوحيد القوى لمكافحة تفشي فيروس "كورونا".. مؤكدا أن "إداراتنا المعنية تعمل بنشاط على هذا الأمر"، بحسب قوله.

يُشار إلى أن إيران بدأت عملية التطعيم المجاني والطوعي ضد فيروس "كورونا" لمواطنيها في الـ 9 من فبراير الماضي، وتمت الموافقة على استخدام اللقاح الروسي في يناير 2021.