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ميقاتي: وقعت مشروع قانون لرفع الحصانات لاستكمال تحقيق مرفأ بيروت

06:38 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
ميقاتي: وقعت مشروع قانون لرفع الحصانات لاستكمال تحقيق مرفأ بيروت

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي

وكالات

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأربعاء، أنه وقع على مشروع قانون يقضي برفع الحصانات عن الجميع للمثول أمام القضاء، مضيفًا أنه وفقًا للدستور تتم محاكمة الرؤساء والوزراء أمام محكمة خاصة.

وأكد ميقاتي في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" عربية، على مصداقية المحقق العدلي ولكن هناك فارق بين الشعبوية وتطبيق الدستور، مشددًا على أن حكومته ستساعد أهالي ضحايا مرفأ بيروت.

وبشأن الأزمات الاقتصادية، أكد ميقاتي، أن الأولوية بالنسبة لحكومته تتمثل بالوضع المالي والكهرباء، ‏موضحًا عدم قدرة بلاده على شراء الوقود بالدولار لتشغيل معامل الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي.

لبنان نجيب ميقاتي تحقيق مرفأ بيروت انفجار بيروت انفجار ميناء بيروت

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