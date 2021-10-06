مصر تعزي تونس فى ضحايا سقوط مروحية عسكرية بولاية قابس

مصر - (أ ش أ)

أعربت مصر اليوم الأربعاء عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للجمهورية التونسية الشقيقة، حكومة وشعبًا، وللقوات المسلحة التونسية، ولذوي ضحايا المروحية العسكرية التي سقطت مساء أمس، بولاية قابس، مما أسفر عن وفاة 3 عسكريين من الأشقاء التونسيين الذين كانوا على متنها.

ودعت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية - الله عزّ وجلّ أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته.