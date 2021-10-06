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الصحة العالمية تحذر من انتهاء صلاحية 1.6 مليون جرعة لقاح لكورونا في أفغانستان قريبًا

05:24 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
الصحة العالمية تحذر من انتهاء صلاحية 1.6 مليون جرعة لقاح لكورونا في أفغانستان قريبًا

منظمة الصحة العالمية

كابول - (د ب أ)

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إنه يجب استخدام حوالي 6ر1 مليون جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 في مخزون أفغانستان في أسرع وقت ممكن، وإلا ستنتهي صلاحيتها قريبًا.

وتابعت المنظمة الدولية إن عملية الفحص والتطعيم ضد كوفيد-19 تراجعت بشكل كبير منذ بداية أغسطس 2021.

وقالت منظمة الصحة العالمية أنه في ظل كل الصعوبات على الأرض، إلا أنها تعمل مع شركاء في 16 مقاطعة أفغانية على الأقل لزيادة الفحوصات والتطعيم ضد كوفيد-19.

واستهدفت منظمة الصحة العالمية في أفغانستان تطعيم ما لا يقل عن 20% من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 32 مليون نسمة، من بين أهداف أخرى.

وأعلنت المنظمة اليوم أنها أرسلت حزمًا طبية إلى مستشفيين في كابول والمكاتب الإقليمية التابعة للمنظمة، تكفي لتغطية احتياجات 50 ألف شخص.

ومنذ أغسطس، قالت منظمة الصحة العالمية إنها أرسلت الأدوية والإمدادات المنقذة للحياة إلى 360 منشأة طبية في أفغانستان، وهي كافية لاحتياجات حوالي 9ر3 مليون شخص.

وقالت المنظمة في وقت سابق إن النظام الصحي في أفغانستان على وشك الانهيار ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

وأفادت بيانات منظمة الصحة العالمية بأن 9 مستشفيات من أصل 37 مخصصة للتعامل مع كوفيد-19 أغلقت بالفعل في سبتمبر الماضي، وظل الآلاف من موظفي الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد بدون رواتبهم لعدة أشهر.

وبحلول يوم أمس، أفادت قناة طلوع نيوز المحلية عن إصابة أكثر من 151 ألف شخص بفيروس كورونا.

كما فقد ما يقرب من 7000 شخص في جميع أنحاء أفغانستان حياتهم منذ بداية الجائحة.

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