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إيران تصدر تهديدا جديدا حال فشل المحادثات النووية المتوقفة

04:36 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
إيران تصدر تهديدا جديدا حال فشل المحادثات النووية المتوقفة

حسين أمير عبد اللهيان

طهران - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأربعاء إن طهران سوف تتخذ إجراءات لم يحددها إذا فشلت المفاوضات المتوقفة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال إن إيران لا تريد إجراء محادثات لمجرد إجراء المحادثات فقط، ولكن من أجل إجراء ملموس من شأنه أن يفيد البلاد، لا سيما اقتصادها الذي سحقته العقوبات الأمريكية.

ودعا أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة إلى الإفراج عن بعض الحسابات المصرفية الإيرانية المجمدة في الخارج "كدليل على حسن النية" قبل جولة جديدة من المحادثات النووية المرتقبة في فيينا، وفقا للإعلام الإيراني.

ولم يحدد الوزير الإجراءات التي سوف تتخذها إيران في حالة عدم تلبية واشنطن لمطالبها. وهناك تكهنات في إيران بأن التهديد قد يعني توسيعا للمشروعات النووية.

وأدلى أمير عبد اللهيان بهذه التصريحات في موسكو، حيث التقى نظيره الروسي سيرجي لافروف.

حسين أمير عبد اللهيان طهران إيران الاتفاق النووي

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