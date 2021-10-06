عالمان يفوزان بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2021

ستوكهولم - (د ب أ):

أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم اليوم الأربعاء فوز العالمين بنيامين ليست وديفيد ماكميلان بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2021 لتطويرهما طريقة جديدة لبناء الجزيئات.

وقالت الأكاديمية إن عملهما قاد إلى تقدم الأبحاث الصيدلانية وجعل الكيمياء أكثر مراعاة للبيئة.

وتمكن ليست وماكميلان، اللذان يعمل كل منهما بشكل مستقل عن الآخر، من تطوير "نوع ثالث من المحفزات" فى عام 2000.

وأوضحت الأكاديمية أن هذه الطريقة تستخدم محفزات عضوية مثل الأكسجين والنيتروجين والكبريت، ما يجعلها صديقة للبيئة أكثر من التقنيات الأخرى، كما أنها أرخص.

تجدر الإشارة إلى أن المحفزات ضرورية في البناء الجزيئي لأنها تسرع التفاعلات.

وأشارت الأكاديمية إلى أنه قبل الإنجاز الذي حققه العالمان، لم يكن هناك سوى نوعين معروفين من المحفزات: المعادن والإنزيمات.

وقال جوهان أكفيست رئيس لجنة نوبل للكيمياء :"هذا المفهوم للتحفيز الكيميائي بسيط بقدر ما هو مبدع، والحقيقة هي أن كثيرين تعجبوا لماذا لم نفكر به من قبل".

ونقلت الأكاديمية عنه القول :"باستخدام هذه التفاعلات، يمكن للباحثين الآن بشكل فعال بناء أي شيء كالمستحضرات الدوائية والجزيئات التي يمكنها التقاط الضوء في الخلايا الشمسية".

وبنيامين لِيست هو كيميائي ألماني يعمل في معهد ماكس بلانك، أما ماكميلان فقد ولد في اسكتلندا ويعمل حاليا أستاذا في جامعة برينستون بالولايات المتحدة.

وبدأ إعلان جوائز نوبل لهذا العام أمس الأول الاثنين بإعلان نوبل للطب، أعقبها الإعلان أمس عن نوبل في الفيزياء.

ومن المقرر أن يتم الإعلان غدا عن جائزة نوبل في الأدب، ثم السلام بعد غد الجمعة، ثم العلوم الاقتصادية الاثنين القادم.