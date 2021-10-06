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روسيا تدعو أمريكا للتخلص من ترسانة أسلحتها الكيماوية

02:12 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
روسيا تدعو أمريكا للتخلص من ترسانة أسلحتها الكيماوية

روسيا والولايات المتحدة

موسكو - أ ش أ

دعت روسيا الولايات المتحدة الأمريكية للتخلص من أسلحتها الكيماوية، وأكدت في الوقت نفسه التزام موسكو باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، عن بيان للسفارة الروسية في واشنطن، اليوم الأربعاء، أن روسيا ملتزمة باتفاقياتها حول الأسلحة الكيميائية، التي جرى توقيعها عام 2017، ودمرت جميع مخزوناتها من هذه الأسلحة، مشيرة إلى أن ذلك موثق لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ولفتت إلى أنه في المقابل ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة في العالم التي لم تقم بذلك ولم تتخلص من ترسانة كبيرة من الأسلحة الكيماوية.

وأضافت السفارة في بيانها: "ندعو واشنطن لاستكمال برنامج نزع السلاح الكيميائي في أسرع وقت ممكن والوفاء بالالتزامات الدولية لجعل العالم في مأمن من الاستخدام المحتمل لهذا النوع من الأسلحة".

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روسيا الولايات المتحدة الأسلحة الكيماوية موسكو حظر الأسلحة الكيميائية

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