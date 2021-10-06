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"تليجرام" يكسب أكثر من 70 مليون مستخدم خلال فترة انقطاع "فيسبوك"

12:31 ص الأربعاء 06 أكتوبر 2021
"تليجرام" يكسب أكثر من 70 مليون مستخدم خلال فترة انقطاع "فيسبوك"

تليجرام

باريس - (ا ف ب)

أعلن مؤسس تطبيق تليجرام للرسائل أن معدل النمو اليومي للتطبيق تجاوز المعدل الطبيعي بأعداد كبيرة خلال فترة انقطاع خدمة فيسبوك الاثنين. فقد اكتسب التطبيق أكثر من 70 مليون مستخدم من منصات أخرى خلال ست ساعات ظل الناس فيها بدون خدمات الرسائل الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

قال بافيل دوروف مؤسس تطبيق تليجرام للرسائل إن التطبيق اكتسب أكثر من 70 مليون مستخدم جديد خلال فترة انقطاع خدمة فيسبوك الاثنين حيث ظل الناس في جميع أنحاء العالم بدون خدمات الرسائل الرئيسية لما يقرب من ست ساعات.

وكتب دوروف على قناته على تليجرام "تجاوز معدل النمو اليومي لتطبيق تليجرام المعدل الطبيعي بأعداد كبيرة وقد استقبلنا أكثر من 70 مليون مستخدم من منصات أخرى في يوم واحد".

هذا المحتوى من

AFP
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