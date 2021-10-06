الحكومة التشيكية تعتزم تجميد رواتب الساسة قبل الانتخابات

براغ - (د ب أ)

أعلن ائتلاف الحكومة التشيكية رغبته في تجميد رواتب الساسة للسنوات الخمس المقبلة، في خطوة تأتي قبل وقت قصير من الانتخابات البرلمانية التي تنعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وصوت 133 عضوا في البرلمان اليوم الثلاثاء لصالح اقتراح حزب رئيس الوزراء أندريه بابيتش الشعبوي (أنو) وتعنى "نعم" والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وامتنع عضو واحد عن التصويت ولم يصوت أي عضو ضد الاقتراح.

وأحيل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ لكن صدور الموافقة عليه في الوقت المناسب غير مؤكدة.

ويرى منتقدون تحرك أحزاب الحكومة باعتباره محاولة شعبوية لجذب الناخبين في اللحظة الأخيرة. وإذا فشلت الخطة، فمن المحتمل أن تزيد رواتب البرلمانيين والوزراء بنحو 6 % في مطلع العام المقبل.

واستندت الزيادة التلقائية السابقة إلى الزيادة العامة للأجور. وقال بابيتش: "سيكون ذلك مخزيا حقا في ظل الوضع الحالي".

ويواجه رئيس الحكومة حاليا ضغوطا بسبب مزاعم جديدة من "وثائق بندورا"، التي خرجت في تسريب. وتشير الوثائق إلى أنه اشترى عقارا كبيرا في فرنسا عن طريق عدة شركات وهمية عام 2009.