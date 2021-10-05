"الخارجية": تحية عرفان وتقدير لشهداء مصر وللقوات المسلحة في ذكرى انتصار 6 أكتوبر

مصر - (أ ش أ)

وجهت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد، تحية عرفان وتقدير لشهداء مصر الأبرار الذين سالت دماؤهم الطاهرة في يوم العزة والكرامة من أجل استرداد ارض سيناء الغالية.

وكتبت الوزارة - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تحية فخر واعتزاز للقوات المسلحة المصرية ورجالها الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل صون سيادة هذا الوطن وحفظ مقدراته ودعم مسيرته نحو التقدم والرفعة الازدهار.. تحيا مصر".