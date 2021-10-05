Masrawy logo white

الاحتلال يُفرج عن صحفية فلسطينية ويعتقل طفلاً وشابًا في بيت لحم والقدس

10:56 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
الاحتلال يُفرج عن صحفية فلسطينية ويعتقل طفلاً وشابًا في بيت لحم والقدس

سجون اسرائيل

فلسطين - (أ ش أ)

أفرج الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن صحفية فلسطينية بعد أن أمضت في سجونه 11 شهرًا، بالتزامن مع اعتقال صبي في محافظة بيت لحم وشاب في حي الشيخ جراح.

وقال منتصر سمور، مدير نادي الأسير في جنين، في تصريح صحفي، إنه تم الافراج عن الصحفية بشرى الطويل، وهي من مدينة "البيرة"، من سجن "الدامون" وأخلى سبيلها عن حاجز الجلمة شمال محافظة جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، الصبي محمد الفواغرة (13 عامًا)، أثناء تواجده بالقرب من مدرسة قرية واد رحال، جنوب بيت لحم.

وقال شهود عيان إن الاحتلال اعتقل مساء اليوم شابًا، لم يتسن سوى معرفة اسمه الأول "أحمد" في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والذي اقتحمه مئات المستوطنين في وقت سابق اليوم بحماية من قوات الاحتلال

هذا المحتوى من

بشرى الطويل الاحتلال الاسرائيلي سجون اسرائيل

الخبر التالى:

جونسون يصف متظاهري احتجاجات قطع الطرق بأنهم "أشخاص مزعجون"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
771

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

700

متعافون اليوم

307569

إجمالي الإصابات

17469

إجمالي الوفيات

259647

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • القصة الكاملة:فيسبوك يكشف تفاصيل العملية الدقيقة في "عاموده الفقري"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا