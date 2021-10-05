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مدينة لندن ترفض بناء ناطحة سحاب جديدة تهدد بحجب معبد يهودي

10:19 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
مدينة لندن ترفض بناء ناطحة سحاب جديدة تهدد بحجب معبد يهودي

لندن

لندن - (د ب أ)

رفضت مدينة لندن طلبا لإنشاء ناطحة سحاب جديدة كان من الممكن أن يحجب الرؤية عن أقدم معبد يهودي في بريطانيا ويلقى بظله على المعبد ، وهو رفض نادر لتشييد برج في الحي المالي الآخذ في التوسع.

ورفضت لجنة التخطيط والنقل فى لندن اليوم الثلاثاء منح الإذن لـ "ويلبوت"، وهو صندوق تديره شركة الأسهم الخاصة "بنتال جرين أوك"، لإعادة تطوير مبنى إداري يرجع إلى ستينيات القرن الماضي في شارع بيري ستريت في الحي المالي. وكان البرج المقترح إنشاؤه، المؤلف من 48 طابقا سيجاور برج جيركين الشهير وكان سيغطى بظله أيضا معبد بيفيس ماركس الذي يرجع إلى القرن الثامن عشر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء .

وتمت الموافقة على معظم مقترحات بناء أبراج في المدينة في السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى تغيير كبير في أفق المدينة على مدار العقدين الماضيين.

ويجري التخطيط حاليا لبناء أكثر من عشر ناطحات سحاب جديدة في الحي، الذي لا يسكنه سوى عدد قليل من السكان. وتمت الموافقة على بناء ثلاثة أبراج جديدة في غضون شهر في وقت سابق من العام الجاري.

لندن ناطحة سحاب معبد يهودي

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