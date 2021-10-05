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كييف تنهي حظر الرد على إطلاق النار حال التعرض لقصف من الانفصاليين

09:55 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
كييف تنهي حظر الرد على إطلاق النار حال التعرض لقصف من الانفصاليين

قوات أوكرانيا

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني أن قواته يمكنها اعتبارا من الآن الرد على إطلاق النار في الحالات التي يتم فيها قصفها، وهو ما يمثل خطوة للتراجع عن اتفاقية إضافية لوقف إطلاق النار الحالي الذي ينظم الصراع مع القوات الانفصالية في شرق أوكرانيا.

وقال أولكسندر بافليوك، قائد القوات الحكومية الأوكرانية ، اليوم الثلاثاء: "ليس لدينا أي حظر على إطلاق النار. كل قائد يتخذ قراره على الأرض"، وجاء تصريحه خلال زيارة لمسؤولين حكوميين إستونيين إلى زولوتي في منطقة لوهانسك في شرق البلاد.

وتقاتل القوات الحكومية الأوكرانية الانفصاليين المدعومين من روسيا في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، المعروفتين باسم دونباس معا، على طول الحدود الروسية لمدة سبع سنوات ونصف.

وجرت محاولة لوقف إطلاق النار بشكل دائم في يوليو 2020. وفي غضون ذلك، وافق طرفا النزاع على هذا الحظر الإضافي. وانخفض عدد انتهاكات وقف إطلاق النار نتيجة لذلك بشكل ملحوظ لعدة أسابيع.

ورغم ذلك، يتم انتهاك الاتفاقية مجددا على أساس يومي.

وبرر قائد القوات الحكومية الانحراف عن الاتفاقية الإضافية بزعم أن الانفصاليين في دونباس يستفزون الوحدات الحكومية عمدا. وقيل إن التلفزيون الروسي تلقى صورا لقصف الجيش الأوكراني لأهداف مدنية.

الجيش الأوكراني الانفصاليين اطلاق نار أولكسندر بافليوك

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