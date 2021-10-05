بلينكن ولودريان يؤكدان على استمرار التنسيق بين البلدين بشأن أفغانستان

باريس - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الثلاثاء على استمرار التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بشأن أفغانستان.

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)-"أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن التقى بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في باريس اليوم، حيث اتفقا على إجراء مشاورات وثيقة، بناء على اتفاق الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمتهما الهاتفية في 22 سبتمبر".

وتابع البيان أن الوزيرين اتفقا على استمرار التواصل الوثيق بينهما بشأن أفغانستان وناقشا أهمية التزام طالبان بتعهّداتها، وبحثا مجالات التعاون والتنسيق الوثيق بين البلدين، بما في ذلك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومنطقة الساحل.

وسلّط المسؤولان الضوء على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال رئاسة فرنسا المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي، وتعزيز تحالف الناتو، ودعم الولايات المتحدة للأمن الأوروبي، وأزمة المناخ، وأهمية الحاجة إلى إنجاح مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي سيعقد في جلاسكو.