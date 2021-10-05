رومانيا تعلق العمليات الجراحية وتطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي لمكافحة كورونا

رومانيا - (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الرومانية تعليق جميع العمليات الجراحية غير الطارئة لمدة 30 يومًا، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيروس "كورونا"، وتزايد الضغط على النظام الصحي في البلاد.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية الصادرة من بروكسل، اليوم الثلاثاء، ضمن تقرير تناولت فيه الوضع الوبائي في رومانيا، أن بوخارست طلبت المساعدة من الاتحاد الأوروبي من أجل تقديم إمدادات طبية لها، من خلال تفعيل آلية الحماية المدنية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يكن من المفترض أن تسير الأمور في رومانيا على هذا النحو، مع تسليم ملايين الجرعات من لقاحات فيروس "كورونا" إلى دول الاتحاد الأوروبي، مما يسمح للبلدان بإعادة فتح أبوابها تدريجيًا.

كما أضافت في تقريرها أن هناك ارتفاعا في أعداد الإصابات في العديد من البلدان في أوروبا مثل لاتفيا وإستونيا وسلوفينيا، لكن الوفيات هناك لا تزال منخفضة نسبيًا، حيث قامت الدول الثلاث بتطعيم 50 % أو أكثر من السكان البالغين بشكل كامل.

وأوضح التقرير أن هناك وضع مختلف في أسوأ دولتين في الاتحاد الأوروبي من حيث التطعيم وهما رومانيا وبلغاريا، حيث تشهد كلتا الدولتين زيادة في عدد الحالات يصاحبه ارتفاعا في حصيلة الوفيات.

وقامت رومانيا بتلقيح 34٪ فقط من سكانها البالغين، بينما لقحت بلغاريا 23٪. وكلاهما من البلدان الثلاثة الأولى في أوروبا من حيث الوفيات في الأيام السبعة الماضية، بحسب التقرير.