وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية والدولية المشتركة
السعودية - (أ ش أ)
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اليوم الثلاثاء هاتفيا مع نظيره الماليزي سيف الدين عبدالله المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
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