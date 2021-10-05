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وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية والدولية المشتركة

09:32 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية والدولية المشتركة

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل

السعودية - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اليوم الثلاثاء هاتفيا مع نظيره الماليزي سيف الدين عبدالله المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

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فيصل بن فرحان بن عبد الله ماليزيا سيف الدين عبدالله

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