وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية والدولية المشتركة

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل

السعودية - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اليوم الثلاثاء هاتفيا مع نظيره الماليزي سيف الدين عبدالله المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.