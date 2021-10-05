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ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده مع سلطنة عمان لمواجهة إعصار "شاهين"

09:15 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده مع سلطنة عمان لمواجهة إعصار "شاهين"

ملك الاردن

الأردن - (أ ش أ)

أكد ملك الأردن عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء، وقوف بلاده إلى جانب الأشقاء في سلطنة عُمان في جهودهم المبذولة لمواجهة تداعيات الإعصار المداري "شاهين"، والذي أسفر عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين.

وأعرب ملك الأردن، خلال اتصال هاتفي مع سلطان عمان هيثم بن طارق حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا ولشعب عُمان الشقيق، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

هذا المحتوى من

Asha
ملك الأردن عبدالله الثاني إعصار شاهين سلطنة عُمان

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