باكستان تحث مجلس حقوق الإنسان لتعزيز الجهود لوقف تنامي ظاهرة "الإسلاموفوبيا"

سويسرا - (أ ش أ)

دعت باكستان، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى بذل المزيد من الجهد لوقف الاتجاه المتصاعد نحو كراهية الإسلام وأشكال التمييز العنصري الأخرى (الإسلاموفوبيا) ، مؤكدة ضرورة ضمان "مساءلة جادة لمرتكبي الجرائم".

وقال الممثل الدائم لباكستان لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السفير خليل هاشمي، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، "إن الإسلاموفوبيا هو شكل خطير من أشكال العنصرية المعاصرة، تغذيها عقود من الخطابات والسياسات العامة المناهضة للصور النمطية للمجتمعات والأقليات المسلمة".

ووفقا لوكالة الأنباء الباكستانية اليوم الثلاثاء، أكد هاشمي نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي رفضها أي جهد لتشريع تدابير تمييزية وهادفة ضد الأفراد والمجتمعات المسلمة تحت غطاء مكافحة الإرهاب في بعض الدول الغربية وغيرها.

وأضاف "تدين منظمة التعاون الإسلامي بشدة وتدعو إلى إنهاء التحريض على العنف من خلال تحقير الشخصيات والرموز الدينية الموقرة عن طريق مسابقات الكاريكاتير للرسول الكريم وتدمير المساجد وحظر بناء المآذن".. مشددا على أهمية الحق في حرية التعبير، دون استخدام هذا الحق باعتباره ترخيصا لخطاب الكراهية أو السخرية المتعمدة أو الإهانة المتعمدة لدين الآخرين وشخصياته.