تباين في إصابات كورونا في الدول العربية خلال الـ 24 ساعة الماضية

السعودية - (أ ش أ)

شهدت عدة دول عربية تباينا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة مقارنة بيوم أمس الاثنين، حيث انخفضت الإصابات في الأردن وفلسطين، فيما ارتفعت في لبنان والجزائر والمغرب.

ففي الأردن، سجلت وزارة الصحة 1068 إصابة و9 وفيات، و1028 حالة شفاء.. ليرتفع إجمالي الإصاابت إلى 828 ألفا و572 حالة، والوفيات إلى 10 آلاف و672 حالة، والشفاء إلى 804 آلاف و784 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3 ملايين و749 ألفا و935 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3 ملايين و332 ألفا و146 شخصا.

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إنه تم تسجيل 14 وفاة و1278 إصابة، فيما تماثل 1701 حالة للشفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي بلغت 93.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.4% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 131 إصابة و5 وفيات، وتعافي 96 شخصا للشفاء.. ليصل إجمالي الإصابات إلى 231 ألفا و46 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و831 حالة، والشفاء إلى 139 ألفا و806 حالات.

وفي السياق، سجلت وزارة الصحة المغربية 676 إصابة جديدة و17 وفاة، و1198 حالة شفاء.. ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 936 ألفا و236 حالة، والوفيات إلى 14 ألفا و372 حالة، والشفاء إلى 911 ألفا و738 حالة.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 728 إصابة و7 وفيات بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 626 ألفا و926 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و363 حالة، فيما بلغ إجمالي الشفاء 599 ألفا و37 حالة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 49 إصابة و46 حالة شفاء، فيما لم تسجل أي حالة وفاة بالفيروس.. ليصل إجمالي الإصابات إلى 411 ألفا و904 حالات، والشفاء إلى 408 آلاف و779 حالة بنسبة 99.24%، واستقر إجمالي الوفيات عند 2452 حالة.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و5 حالات وفاة وتماثل 96 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي المصابين 231 ألفا و46 حالة، وإجمالي المتماثلين للشفاء 139 ألفا و806 أشخاص.