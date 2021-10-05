مباراة بحضور ميسي و10 معارض عالمية.. تفاصيل فعاليات موسم الرياض 2021

القاهرة – مصراوي:

ينطلق موسم الرياض في نسخته الثانية يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري ، حاملاً مفاجآت ضخمة ومن ضمنها إقامة مباراة كرة قدم بين باريس سان جيرمان بقيادة نجم كرة القدم ليونيل ميسي، مع نجوم الهلال والنصر.

يضم موسم الرياض 14 منطقة، بينها منطقتان مستمرتان طوال مدة الحدث، هما: "البوليفارد"، و"فيا رياض"، حيث سيقدم أكثر من 7500 فعالية، و350 عرضاً موسمياً، و100 تجربة تفاعلية، و10 معارض عالمية، إلى جانب عدد من المسرحيات، والحفلات الغنائية التي لا تتجاوز 2 في المائة من فعاليات موسم الرياض.

كما بلغ عدد المقاولين العاملين بهذا الموسم بلغ 722 مقاولاً، وجرى استخدام أكثر من 75 ألف طن حديد، واستفاد من الأعمال أكثر من 952 مصنعاً، فيما بلغ إجمالي القوى العاملة أكثر من 16 ألف عامل، وجزء كبير منهم سعوديون، كما أن هناك 4 مناطق من 14 منطقة ستكون مجانية للكل.

وتشتمل فعاليات هذا العام أيضًا على 70 حفلة غنائية، و70 مقهى، و350 عرضاً مسرحياً، و18 مسرحية عربية، و100 تجربة تفاعلية، و 6 مسرحيات عالمية، و6 حفلات غنائية عالمية، و200 مطعم، ومصارعة حرة، و10 معارض عالمية، و مباراتين عالميين.

كما نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو دعائي لموسم الرياض وخاصة المطاعم عبر حسابه بموقع "تويتر"؛ وعلق : "شكله مافي رجيم في موسم الرياض … محتار وش ابدا فيه "