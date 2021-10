طائرة تعلق أسفل جسر في الهند تثير سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

نيودلهي - (بي بي سي)

انتشر مقطع فيديو لطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية علقت أسفل جسر في العاصمة دلهي.

وعلقت الطائرة، التي قيل إنها بيعت، أثناء عملية نقلها من مكان لآخر.

وأظهر مقطع فيديو حركة المرور بجانب الطائرة، التي يبدو أن أجنحتها قد تحطمت.

ونشر صحفي، سبق أن شارك الفيديو عبر تغريدة، بيانا أصدرته شركة الخطوط الجوية الهندية قالت فيه إن الشركة لا علاقة لها بالطائرة حاليا.

وأضاف البيان: "إنها طائرة كانت تابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية وقد بيعت، وكانت تُنقل الليلة الماضية بواسطة مجموعة (المالكين الجدد)، ولا توجد للشركة أي صلة بالطائرة تحت أي ظرف من الظروف على الإطلاق".

وقال مسؤولو مطار دلهي لصحيفة "تايمز أوف إنديا": "الطائرة بالطبع لا تنتمي لأسطول مطار دلهي"، وأضافوا أن "السائق ربما ارتكب خطأ أثناء عملية نقلها".

وحظي مقطع الفيديو بآلاف المشاهدات على منصتي "تويتر" و"يوتيوب"، وتساءل كثيرون كيف علقت الطائرة أصلا.

وفي ظل انتشار المقطع، علّق البعض قائلين إن الطائرة عالقة تحت الجسر منذ بضعة أيام، وقال آخرون إنه كان يجب فحص المسار الذي ستُنقل عبره الطائرة قبل نقلها.

واسترجع كثيرون أوجه الشبه بحادثة مماثلة قيل إنها حدثت في ولاية البنغال الغربية في ديسمبر/كانون الأول عام 2019، عندما علقت طائرة بريد مهجورة تابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية أسفل جسر.

#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location?

The competition starts now👇 pic.twitter.com/pukB0VmsW3