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السلطات الروسية تفتح تحقيقًا بعد تداول مقطع مصور لـ"هتك عرض سجين"

07:13 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
السلطات الروسية تفتح تحقيقًا بعد تداول مقطع مصور لـ"هتك عرض سجين"

سجون روسيا

موسكو - (بي بي سي)

فتحت إدارة السجون في روسيا تحقيقا بعد ظهور مقطع فيديو ظهر فيه ما بدا أنه هتك لعرض سجين بما يُشبه العصا في مستشفى تابع لوزارة الداخلية يُعالج فيه مصابون بمرض السل في مدينة ساراتوف بوسط البلاد.

ويظهر في الفيديو، الذي نشره فريق تابع لمنظمة لمناهضة التعذيب، الرجل مقيدا على سريره وهو يصرخ من الألم.

وقال المشرف على الفريق الحقوقي، فلاديمير أوسيتشكين، إن الفيديو وصله من شخص في بيلاروسيا كان قد قضى وقتًا في ساراتوف التي جرت فيها الواقعة.

وأضاف أوسيتشكين أن الفيديو هومجرد مثال على الكم الهائل من المعلومات التي تثبت أن السلطات الروسية تُمارس التعذيب بشكل متواصل.

وقالت إدارة السجون الروسية إنها أرسلت فريقًا لتقصي الحقائق إلى ساراتوف لمحاولة التحقَق من الفيديو.

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