سنغافورة تسجل عددًا قياسيًا لإصابات كورونا اليومية

سنغافورة - (د ب أ)

سجلت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الثلاثاء أكثر من 3400 حالة إصابة جديدة وتسع حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا في يوم واحد.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات بسبب كورونا 130 حالة وفاة، واقترب إجمالي حالات الإصابة بعد تسجيل الحالات الجديدة من 110 آلاف شخص في الدولة الغنية، التي تجنبت حتى وقت قريب أسوأ انتشار لسلالة دلتا التي أدت لإصابة أعداد قياسية من السكان في أماكن أخرى في آسيا منذ أبريل.

وشهدت الـ 28 يوما الماضية تسجيل نحو 40 ألف حالة إصابة، إلا أن حوالي 98% من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم خلال تلك الفترة عانوا من أعراض بسيطة أو لم تظهر عليهم أي أعراض، وفقا لوزارة الصحة.

وتم تطعيم أكثر من 83% من السكان البالغ عددهم 45ر5 مليون نسمة، وحصل حوالي 300 ألف شخص على جرعات معززة ثالثة. وأفادت الوزارة بأن ثلاثة من بين الأشخاص التسعة الذين توفوا اليوم الثلاثاء لم يتم تطعيمهم وحصل أربعة على التطعيم بالكامل، بينما تلقى اثنان جرعة واحدة.