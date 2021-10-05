روسيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام لقاح "سبوتنيك لايت" كجرعة معززة

روسيا - (أ ش أ)

دعا صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي للتفكير في اللقاح الروسي "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا، كجرعة معززة، وذلك في ضوء ما تردد حول انخفاض فعالية لقاح فايزر.

وجاء في بيان الصندوق المنشور في صفحة اللقاح الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نظرا لأن الاتحاد الأوروبي يبدأ باستخدام جرعة معززة على خلفية انخفاض فعالية لقاح فايزر، فهناك جدوى للنظر في لقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة كجرعة معززة".

ووفقاً لبيان صدر يوم الاثنين الماضي، أوصت الوكالة الأوروبية للأدوية باستخدام جرعة معززة إضافية من لقاح شركة فايزر-بيونتيك للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.