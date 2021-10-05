Masrawy logo white

وزير فرنسي يلوح باستخدام سلاح الطاقة في حال تعثر ملف الصيد مع بريطانيا

07:00 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
وزير فرنسي يلوح باستخدام سلاح الطاقة في حال تعثر ملف الصيد مع بريطانيا

وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون

فرنسا - (أ ش أ)

قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستشرع خلال الأيام القليلة المقبلة في اتخاذ إجراءات ضغط أوروبية أو وطنية على المملكة المتحدة في ما يتعلق بالخلاف بشأن الصيد بين باريس ولندن.

وبحسب المنصة الإخبارية لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، لوّح الوزير الفرنسي إلى استخدام سلاح الطاقة؛ حيث تعتمد بعض الجزر الإنجليزية على إمدادات الطاقة الكهربائية عن طريق الكابلات البحرية من فرنسا، قائلاً "للصبر حدود"، مشيرًا إلى أنه على مدى تسعة أشهر خاضت فرنسا مفاوضات "هادئة" مع الجانب الإنجليزي وهذا القدر يكفي على حد قوله.

يشار إلى أنه في مايو الماضي ألمحت وزيرة البحار، أنيك جيراردين، إلى تداعيات محتملة على "نقل الكهرباء عن طريق الكابلات البحرية" التي تزود جزيرة جيرسي من فرنسا.

وألمحت في نهاية الشهر الماضي إلى أن باريس ستُقدِم قريبًا على"إجراءات انتقامية" ردًا على انخفاض عدد التراخيص البريطانية الممنوحة للصيادين الفرنسيين.

بدورها، أعلنت وزارة البحار الفرنسية عن جدول أعمالها بشأن ملف الصيد؛ لإظهار مدى عزمها على الوقوف إلى جانب الصيادين الفرنسيين، مضيفة أنه سيتم عقد لقاء غدًا الأربعاء، مع البرلمانيين الوطنيين والأوروبيين والمجالس الإقليمية لبريتاني ونورماندي ومجالس المقاطعات ورؤساء البلديات المعنيين.

وبحسب الوزارة تتوجه الوزيرة جيراردين في الأسبوع القادم إلى لوكسمبورج للقاء وزراء الثروة السمكية الأوروبيين ومناقشة الإجراءات الانتقامية الأوروبية قبل أن تتوجه إلى بروكسل "للقاء المفوض الأوروبي المسؤول عن مصايد الأسماك ومناقشة الإجراءات الانتقامية الأوروبية". ومن المتوقع إعلان الردود الأوروبية والفرنسية في "النصف الثاني من أكتوبر الجاري.

هذا المحتوى من

سلاح الطاقة بريطانيا فرنسا

الخبر التالى:

روسيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام لقاح "سبوتنيك لايت" كجرعة معززة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
771

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

700

متعافون اليوم

307569

إجمالي الإصابات

17469

إجمالي الوفيات

259647

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا