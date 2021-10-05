السلطات السعودية تسمح لفئات بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة

السعودية- (أ ش أ)

كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن أنه تقرر السماح لعدد من فئات الدول التي يتطلب القدوم منها قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول إلى المملكة، القدوم للمملكة بشكل مباشـر، موضحا أن القرار سينفذ على كل من الفئات التالية: أعضاء هيئة التدريس، الهيئة التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعاهـد التدريب، وطلاب المنح، على أن يطبـق عـيهم الحجرالمؤسسـي، ويتم أخذ اللقاح خلال مدة الحجر.

وأضاف المصدر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - أنه يستثنى مـن تطبيق الحجر المؤسسي من تلقـوا جرعة أو اسـتكملوا تلقي جرعات اللقاح داخل المملكة، علي أن يشمل ذلك مرافقي تلك الفئات وعائلاتهم، والعاملين في القطاعين العام والخاص، كما تم رفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى مملكة البحرين، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقًا.

وشدّد على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، موضحا أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.