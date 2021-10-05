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الجيش السوري يفك الحصار عن مدينة في درعا

05:27 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
الجيش السوري يفك الحصار عن مدينة في درعا

القوات الحكومية السورية

دمشق - (د ب أ):

رفعت القوات الحكومية السورية الطوق الذي كانت فرضته على مدينة جاسم بمحافظة درعا جنوبي البلاد، بعد رفض الأهالي طلب القوات الحكومية بتسليم عدد كبير من الأسلحة.

وقال مصدر في لجان درعا المركزية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "توصل وجهاء محافظة درعا لاتفاق مع القوات الحكومية السورية يقضي بتسليم حوالي مئة قطعة سلاح ".

وأضاف المصدر أن القوات أزالت الحواجز التي وضعتها أمس وسمحت اليوم للطلاب والموظفين بالخروج من المدينة، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة الأمنية للقوات الحكومية طلب تسليم أكثر من 250 قطعة سلاح، الأمر الذي رفضه أهالي المدينة لعدم وجود هذا العدد الكبير.

وتعتبر مدينة جاسم من أهم مدن محافظة درعا وتقع إلى الشمال على طريق دمشق درعا القديم ودخلت في تسوية منذ حوالي ثلاث سنوات دون دخول القوات الحكومية الى المدينة .

وبدأت القوات الحكومية منذ أكثر من شهر عمليات تسوية لمناطق ريف درعا الغربي بعد حصار مدينة درعا البلد والتوصل إلى تسوية برعاية روسيا ثم أجرت عمليات تسوية لمعظم مناطق ريف درعا الغربي .

القوات الحكومية السورية محافظة درعا لجان درعا المركزية دمشق

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