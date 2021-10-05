إلغاء تأشيرة الدخول بين إسرائيل والإمارات لأغراض السياحة والأعمال

أبوظبي/ تل أبيب- (بي بي سي):

أعلن حساب تابع للحكومة الإسرائيلية على تويتر إلغاء تأشيرة الدخول بين إسرائيل والإمارات لأغراض السياحية والأعمال بدءا من يوم الأحد المقبل.

وبحسب التغريدة المنشورة على حساب إسرائيل بالعربية فإن تأشيرة الدخول ستظل مطلوبة لأغراض التعليم والعمل والأغراض الدينية.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تقوم فيه وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد، بزيارة إلى الإمارات هي الأولى من نوعها

وكانت الإمارات قد أبرمت اتفاقا للتطبيع مع إسرائيل برعاية أمريكية قبل أكثر من عام.