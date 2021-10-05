Masrawy logo white

إلغاء تأشيرة الدخول بين إسرائيل والإمارات لأغراض السياحة والأعمال

03:22 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
إلغاء تأشيرة الدخول بين إسرائيل والإمارات لأغراض السياحة والأعمال

إلغاء تأشيرة الدخول بين إسرائيل والإمارات

أبوظبي/ تل أبيب- (بي بي سي):

أعلن حساب تابع للحكومة الإسرائيلية على تويتر إلغاء تأشيرة الدخول بين إسرائيل والإمارات لأغراض السياحية والأعمال بدءا من يوم الأحد المقبل.

وبحسب التغريدة المنشورة على حساب إسرائيل بالعربية فإن تأشيرة الدخول ستظل مطلوبة لأغراض التعليم والعمل والأغراض الدينية.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تقوم فيه وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد، بزيارة إلى الإمارات هي الأولى من نوعها

وكانت الإمارات قد أبرمت اتفاقا للتطبيع مع إسرائيل برعاية أمريكية قبل أكثر من عام.

هذا المحتوى من

الاحتلال الاسرائيلي الإمارات تأشيرة الدخول السياحة

الخبر التالى:

إغلاق نقطة عبور حدودية رئيسية بين أفغانستان وباكستان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
771

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

700

متعافون اليوم

307569

إجمالي الإصابات

17469

إجمالي الوفيات

259647

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. ديسك لكل طالب.. تفاصيل اجتماع التعليم والصحة استعدادا للعام الدراسي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا