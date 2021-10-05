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عشرات القتلى والمصابين في اشتباكات قبلية

03:08 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
عشرات القتلى والمصابين في اشتباكات قبلية

أرشيفية

جوبا- (بي بي سي):

قال مسؤولون في جمهورية جنوب السودان إن 35 شخصًا قتلوا في اشتباكات بين قبائل "لواجانغ" و"طيك" و"ولو فير" في ولاية واراب في شمالي البلاد.

وأُسفرت الاشتباكات أيضا عن جرح ثمانين شخصا في هذه المنطقة التابعة لبحر الغزال.

وليس من الواضح ماهي أسباب هذا الاقتتال القبلي، لكن القبائل غالبًا ما تشنَ غارات متبادلة من أجل الماشية.

وقُتل الآلاف في اشتباكات عرقية في جمهورية جنوب السودان في السنوات الأخيرة.

هذا المحتوى من

جوبا اشتباكات قبلية ولاية واراب بحر الغزال

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