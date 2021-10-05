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"جونسون آند جونسون" تطلب تصريحًا لمنح جرعة تنشيطية ثانية من لقاحها

02:58 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
"جونسون آند جونسون" تطلب تصريحًا لمنح جرعة تنشيطية ثانية من لقاحها

شركة جونسون آند جونسون

وكالات:

قالت شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، الثلاثاء، إنها قدمت بيانات إلى إدارة الأغذية والعقاقير للحصول على تصريح بالاستخدام الطارئ لجرعة تنشيطية من لقاحها المضاد لكورونا لمن تبلغ أعمارهم 18 عاما فيما فوق، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت الشركة إن طلبها تضمن بيانات من دراسة في مرحلة متأخرة وجدت أن جرعة تنشيطية بعد 56 يوما من الجرعة الأولية وفرت حماية بنسبة 94% من أعراض كورونا في الولايات المتحدة، و100% من الأعراض الشديدة، بعد 14 يوما على الأقل من الجرعة التنشيطية.

كانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكي حددت الأسبوع الماضي اجتماعا في 15 أكتوبر للجنتها الاستشارية للخبراء، لمناقشة ما إذا كانت ستسمح بإعطاء جرعة ثانية من "جونسون آند جونسون" أحادي الجرعة.

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