أفغانستان تستأنف إصدار جوازات السفر بعد فترة توقف طويلة

إسلام آباد - (د ب أ):

أعلنت سلطات طالبان، اليوم الثلاثاء، استئناف إصدار جوازات السفر، وذلك لأول مرة منذ منتصف أغسطس الماضي، عندما سيطرت الجماعة المسلحة على كابول.

ويعني الحصول على جواز سفر ساري المفعول، إمكانية مغادرة حامله للبلاد، حيث أن هناك كثيرين غير مستعدين للعيش في ظل حكم طالبان الصارم، أو يبحثون - ببساطة - عن المزيد من الفرص في الدول المتقدمة.

وقال المدير الجديد لمكتب الجوازات في أفغانستان، مولوي عالم جول حقاني، في مؤتمر صحفي بكابول، إن جوازات سفر ما يصل إلى 25 ألف من المتقدمين للحصول على جوازات، جاهزة للإصدار.

وفي نفس المؤتمر الصحفي، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في طالبان، قاري سعيد خوستي، إنه قد تم استدعاء جميع الموظفات في إدارة الجوازات للعودة لممارسة أعمالهن، وهي - على ما يبدو - التعامل مع المسائل المتعلقة بجوازات السفر والقياسات الحيوية للمتقدمات للحصول على جوازات.

ويشار إلى أن طالبان لم تسمح حتى الآن للفتيات من الصفوف الدراسية الاعلى من الصف السادس، بالعودة إلى المدرسة، كما لم يُسمح للكثير من النساء باستئناف أعمالهن.