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بيسكوف: الخلل العالمي في شبكات التواصل الاجتماعي لم يؤثر على عملنا

02:32 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
بيسكوف: الخلل العالمي في شبكات التواصل الاجتماعي لم يؤثر على عملنا

دميتري بيسكوف

موسكو - أ ش أ

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف "إن الخلل الواسع النطاق لمنصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وإنستجرام وواتس آب) لم يؤثر على عملنا" موضحا أن موظفي الكرملين لا يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في اتصالاتهم.

وأضاف بيسكوف -في تصريحات اليوم الثلاثاء-: "نحن نستخدم خطوط اتصالات حكومية خاصة، ولا نثق بوسائل الاتصال الاجتماعي هذه في مجال العمل، وهذا غير مسموح به أصلا".

وتابع:" بالنسبة لعمل الموقع الإلكتروني الرئاسي، فهو قد عمل دون انقطاع بالرغم من الخلل الواسع النطاق لشبكات التواصل الاجتماعي". يُذكر أن منصات "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتس آب" وغيرها قد واجهت أمس /الإثنين/ عطلاً كبيراً، أسفر عن تعليق عملها على نطاق عالمي استمر لحوالي 7 ساعات.

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الكرملين تعطل فيسبوك الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف تعطل مواقع التواصل

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