نوبل في الفيزياء: أبحاث المناخ تهيمن على الجائزة

جنيف- (بي بي سي):

منحت الأكاديمية السويدية للعلوم جائزة نوبل للفيزياء لهذا العام لكل من الياباني الأمريكي شوكورو مانابي والألماني كلاوس هاسلمان مناصفة مع عالم الفيزياء النظرية الإيطالي جورجيو باريزي، نظير أبحاثهم المرتبطة بتغيَر المُناخ.

وطوَر الثلاثة طرقًا جديدة في وصف الأنظمة المعقَدة التي تكمن وراء هذه الظاهرة. وأشادت لجنة الجائزة بأبحاث سيوكورو و هسلمان في مجالات النمذجة الفيزيائية لمُناخ الأرض، وفي التنبؤ بشكل موثوق بظاهرة الاحتباس الحراري.

وحصل البروفيسور باريزي على الجائزة عن إنجازاته في التفاعل بين النظام والفوضى والتقلبات في الأنظمة الفيزيائية من النطاق الذري إلى المقياس الكوكبي.