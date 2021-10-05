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نوبل في الفيزياء: أبحاث المناخ تهيمن على الجائزة

01:42 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
نوبل في الفيزياء: أبحاث المناخ تهيمن على الجائزة

جنيف- (بي بي سي):

منحت الأكاديمية السويدية للعلوم جائزة نوبل للفيزياء لهذا العام لكل من الياباني الأمريكي شوكورو مانابي والألماني كلاوس هاسلمان مناصفة مع عالم الفيزياء النظرية الإيطالي جورجيو باريزي، نظير أبحاثهم المرتبطة بتغيَر المُناخ.

وطوَر الثلاثة طرقًا جديدة في وصف الأنظمة المعقَدة التي تكمن وراء هذه الظاهرة. وأشادت لجنة الجائزة بأبحاث سيوكورو و هسلمان في مجالات النمذجة الفيزيائية لمُناخ الأرض، وفي التنبؤ بشكل موثوق بظاهرة الاحتباس الحراري.

وحصل البروفيسور باريزي على الجائزة عن إنجازاته في التفاعل بين النظام والفوضى والتقلبات في الأنظمة الفيزيائية من النطاق الذري إلى المقياس الكوكبي.

هذا المحتوى من

جنيف جائزة نوبل للفيزياء الأكاديمية السويدية للعلوم شوكورو مانابي

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