مليار دولار خسرها العالم جراء "السكتة الرقمية".. وهذه خسائر مصر

كتبت- رنا أسامة:

قدرت شركة "نت بلوكس" المعنيّة بمراقبة تعثر الانترنت حول العالم، تكبّد العالم أكثر من مليار دولار جراء انقطاع الخدمة عن وسائل التواصل الاجتماعي والتراسل، فيسبوك وواتساب وانستجرام.

واستمر العطل بفيسبوك وتطبيقيها لأكثر من 6 ساعات، فيما عزت الشركة الأم البالغ عدد مستخدميها 3.5 مليار في بيان سبب العطل إلى "خلل في تغيير الاعدادات".

تُقدّر خسائر الاقتصاد العالمي جراء "السكتة الرقمية" التي شلّت العالم الافتراضي أمس الاثنين ما يقارب من 160 مليون دولار في الساعة (ما يعادل أكثر من مليار دولار)، بحسب آلية حساب تكلفة التوقف عن الخدمة التابعة لـ"نت بلوكس".



ووفق الآلية، قدرت خسائر مصر وحدها 3 مليون دولار (ما يعادل 53 مليون جنيه) جراء العطل الكبير.



وتفقد فيسبوك، ثاني أكبر منصة إعلانية رقمية في العالم، نحو 545 ألف دولار عائدات الإعلانات في الولايات المتحدة كل ساعة انقطاع للخدمة، بحسب تقديرات شركة قياس الإعلانات "ستاندرد ميديا إندكس".

وشكّل العُطل العالمي المُفاجئ ثاني ضربة لفيسبوك خلال يومين، وذلك بعد أن واجهت اتهامات الأحد بتفضيل الربح مرارا على تضييق الخناق على خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

وهبط سهم فيسبوك 4.9 في المائة، أكبر خسارة يومية له منذ نوفمبر الماضي، وسط عمليات بيع أوسع لأسهم التكنولوجيا يوم الاثنين، مع تدفق العالم على تطبيقات منافسة مثل تويتر وتيك توك. وارتفع السهم بنحو نصف نقطة مئوية في تعاملات ما بعد الإغلاق عقب استئناف الخدمات.