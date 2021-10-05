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الجيش اللبناني يضبط آلات لتصنيع الكبتاجون في البقاع

01:24 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
الجيش اللبناني يضبط آلات لتصنيع الكبتاجون في البقاع

الجيش اللبناني - أرشيفية

بيروت - (د ب أ):

ضبطت دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، آلات لتصنيع حبوب الكبتاجون في عدد من المزارع بوادي البقاع، شرقي البلاد.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان صحفي إن دورية من مديرية المخابرات داهمت اليوم عدة مزارع ومنزلين في بلدتي بوداي وحوش بردى-البقاع، حيث ضبطت آلات تستعمل لتصنيع حبوب الكبتاجون، بالإضافة إلى مواد مختلفة، وأوقفت مواطنا سوريا.

وبحسب البيان، تم تسليم المضبوطات، ومباشرة التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

الجيش اللبناني تصنيع الكبتاجون ضبط آلات لتصنيع الكبتاجون لبنان

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