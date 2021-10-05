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الصليب الأحمر التايلاندي يبدأ حملة لتحصين العمال المهاجرين ضد كورونا

01:23 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
الصليب الأحمر التايلاندي يبدأ حملة لتحصين العمال المهاجرين ضد كورونا

لقاح كورونا

بانكوك - أ ش أ

بدأت جمعية الصليب الأحمر التايلاندي حملة، اليوم الثلاثاء؛ لتحصين العمال المهاجرين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهم من أكثر الفئات ضعفا في تايلاند وتم إهمالهم إلى حد كبير في حملة التطعيمات على مستوى البلاد.

وأشارت تقارير إلى أن نحو 300 عامل حصلوا على جرعاتهم الأولى كجزء من حملة من المقرر أن تستمر حتى نهاية الشهر الجاري وتستهدف بشكل مبدئي خمسة آلاف عامل.

وقال تيج بوناج، الأمين العام لجمعية الصليب الأحمر التايلاندي: "كلما زاد عدد العمال المهاجرين الذين تمكنا من تحصينهم، كلما كان ذلك أفضل للشعب التايلاندي أيضا"، بحسب صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية.

وتظهر البيانات الحكومية الرسمية أن حوالي 35ر2 مليون مهاجر لديهم تصاريح للعمل في تايلاند، لكن المنظمة الدولية للهجرة تقدر أن هناك ما يتراوح بين (4-5) ملايين عامل مهاجر.

ويعيش الكثير منهم في أحياء ضيقة في صناعات تشمل البناء والتصنيع وصناعات المأكولات البحرية، وجعل عدم تمكنهم من الوصول إلى الرعاية الصحية حصولهم على اللقاحات تحديا.

هذا المحتوى من

تايلاند الصليب الأحمر التطعيم ضد كورونا لقاح كورونا

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