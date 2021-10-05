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إصابة 12 شخصا في حادث تصادم قطار وحافلة بفنلندا

01:14 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
إصابة 12 شخصا في حادث تصادم قطار وحافلة بفنلندا

تصادم قطار وحافلة بفنلندا

ستوكهولم - (د ب أ):

أصيب 12 شخصا في غرب فنلندا عندما اصطدم قطار بطيء بحافلة تقل تلاميذ مدارس عند تقاطع للسكك الحديدية.

ووصفت خدمات الطوارئ صباح اليوم الثلاثاء جروح اثنين من المصابين بالخطيرة.

وقع الحادث في بلدة كاسكينين، بغرب فنلندا، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب العاصمة هلسنكي.

وأظهرت صور بثتها هيئة الإذاعة الفنلندية حافلة بيضاء تقف على القضبان. وذكرت تقارير إعلامية فنلندية أن خمسة أطفال كانوا على متن الحافلة وقت وقوع الحادث، بالإضافة إلى السائق.

حادث قطار تصادم حافلة فنلندا هلسنكي

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