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الأولى عربيًا.. مهمة فضائية إماراتية لاستكشاف كوكب الزهرة و7 كويكبات

11:22 ص الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
الأولى عربيًا.. مهمة فضائية إماراتية لاستكشاف كوكب الزهرة و7 كويكبات

الإمارات تطلق مهمة فضائية جديدة

كتب- مصراوي:

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، عن مهمة جديدة في مجال الفضاء.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه تويتر: "أطلقت دولة الإمارات اليوم ضمن مشاريع الخمسين مهمة جديدة في مجال الفضاء.. مهمة لاستكشاف كوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى في المجموعة الشمسية … وتنفيذ أول هبوط عربي على كويكب في ختام الرحلة التي ستقطع 3.6 مليار كم (7 أضعاف رحلة مسبار الأمل لكوكب المريخ)".

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وأضاف: "مسيرتنا في مجال الفضاء لا تزال في بدايتها.. ورحلاتنا مستمرة.. ولدينا مشاريع علماء فضاء.. ورواد فضاء.. ومركبات فضاء.. ثلث نجوم السماء كانت تحمل أسماء عربية.. لأن العرب كانوا رواد علم الفلك.. مهمتنا استئناف حضارتنا العربية.. وإذا لم نتحرك اليوم فمتى؟".

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وعلق ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، عبر تويتر: "إطلاق دولة الإمارات مشروعاً جديداً لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات، خطوة جديدة في مساهمتها في علوم الفضاء.. نثق بقدرات أبناء الإمارات وطموحاتهم إلى بلوغ أرفع المراتب العلمية بما يخدم مستقبلنا والمعرفة الإنسانية".

مهمة فضائية إماراتية كوكب الزهرة كويكبات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الإمارات

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