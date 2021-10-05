اليوم العالمي للحيوان.. الرئيس الفرنسي يكرّم نيمو "المؤنس والحنون" (صور)

وكالات:

فاجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي بمنشور مطول حول كلبه الخاص نيمو، واصفا إياه بـ"المؤنس والحنون".

وأرفق ماكرون صورة للكلب الأسود نيمو، معيدا التذكير بلحظة تبنيه في صيف عام 2017، قبل أن يثبت وفاءه كرفيق مثالي له ولزوجته خلال ممارسة الرياضة.

"ليس لعبة"

وأزاح الرئيس الفرنسي عن علاقته بكلبه أمس الاثنين، في اليوم العالمي للحيوان الذي يوافق 4 أكتوبر من كل عام: "نذكر أن الحيوان مهما كان لطيفا فإنه ليس لعبة.. وفي فرنسا يتم التخلي عما يقارب 100 ألف كلب وقط كل عام.. ولذلك علينا اتخاذ قرار بتبنيها".

وظهر الكلب نيمو للمرة الأولى برفقة ماكرون داخل قصر الإليزيه في أغسطس 2017. وحينها أكدت مجلة "باري ماتش" الفرنسية أن قصر الإليزيه الرئاسي استقبل ساكنا جديدا، أثار اهتمام وفضول الجميع، يدعى "نيمو"، وهو الكلب الذي اختار ماكرون وزوجته بريجيت تبنيه.

"الكلب الأول"

ويأتي تبني ماكرون للكلب نيمو استمرارا لعادة الرؤساء الفرنسيين الذين حافظوا على وجود كلب في القصر، ليكون "الكلب الأول"، استكمالا لألقاب على غرار "السيدة الأولى" تعبيرا عن زوجة الرئيس.

كان ماكرون وبريجيت قد توجها إلى ملجأ حيوانات هيرميراي في إقليم إيفيلين الفرنسي غربي العاصمة باريس مع طفليهما الصغيرين لاختيار رفيقهم المستقبلي.

والكلب من فصيلة الهجين بين نوعي لابرادور وجريفون، ويبلغ من العمر 6 أعوام تقريبا، وتم العثور عليه في الأساس متروكا على شاطئ نهر الكوريز بفرنسا.

قالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إن ماكرون دفع 250 يورو ثمنا لهذا الكلب. فيما طلبت زوجته بريجيت منه أن يرحل مع أفراد الأمن، على أن تتولى هي إنهاء إجراءات استلام الكلب ومرافقته إلى قصر الإليزيه، وهو ما تم بالفعل.

في نهاية يونيو 2017، كانت سيدة فرنسا الأولى تبنت كلبا آخر من أحد الملاجئ، من أجل ابنتها تيفاني التي أطلقت على الكلب اسم "فيجارو".

ويعد نيمو أول كلب يتم جلبه من ملجأ للحيوانات، وهو ما أثار إعجاب الكثيرين واعتبروها لفتة كريمة من الرئيس الفرنسي.