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سلطنة عمان: استمرار البحث عن مفقودين جراء الإعصار شاهين

11:07 ص الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
سلطنة عمان: استمرار البحث عن مفقودين جراء الإعصار شاهين

أرشيفية

مسقط- (د ب أ):

أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، الثلاثاء، استمرار جهود البحث عن مفقودين جراء العاصفة المدارية شاهين .

ونشرت اللجنة، عبر حسابها على "تويتر"، جانبا من جهود قطاع البحث والإنقاذ في التعامل مع آثار الحالة المدارية.

وأعلنت اللجنة عودة خدمة التيار الكهربائي في بعض المناطق المتضررة من الأنواء المناخية في بركاء والمصنعة والسويق.

وكانت سلطنة عمان أعلنت أمس الاثنين ارتفاع ضحايا الإعصار شاهين إلى 11 قتيلا، مشيرة إلى بلاغات عن مفقودين بمحافظة شمال الباطنة.

سلطنة عمان مسقط إعصار شاهين عمان

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