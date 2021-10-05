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فاعلية لقاح "فايزر" تتراجع بعد 6 أشهر

11:02 ص الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
فاعلية لقاح "فايزر" تتراجع بعد 6 أشهر

لقاح فايزر

وكالات:

أظهرت بيانات أن فاعلية لقاح «فايزر – بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا انخفضت إلى 47 في المائة من 88 في المائة بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية، في دراسة استندت إليها وكالات صحية أمريكية عند اتخاذ قرار منح جرعات تنشيطية من اللقاح، وفق وكالة "رويترز".

وجاء في البيانات التي نشرت أمس الاثنين في دورية "لانسيت" الطبية أن تحليل بيانات فاعلية اللقاح في الوقاية من الإصابة بأعراض تتطلب دخول المستشفى أو الوفاة جراء كوفيد - 19، أظهر أنه يستمر فعالا بنسبة 90 في المائة لمدة 6 أشهر على الأقل حتى في مواجهة سلالة "دلتا" سريعة الانتشار.

وقال باحثون إن السبب هو تراجع فاعليته مع الوقت وليس مواجهة سلالات أكثر قدرة على الانتشار من الفيروس.

وتظهر البيانات أن فاعلية اللقاح ضد متحور "دلتا" كانت 93 في المائة بعد الشهر الأول ثم انخفضت إلى 53 في المائة بعد أربعة أشهر.

وفي مواجهة متحورات أخرى من كورونا انخفضت الفاعلية إلى 67 في المائة من 97 في المائة.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أجازت استخدام جرعة منشطة من "فايزر" لكبار السن وبعض الأميركيين الأكثر عرضة للعدوى.

وطالب علماء بالمزيد من البيانات قبل التوصية بمنح جرعات تنشيطية لكل من حصل على اللقاح.

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