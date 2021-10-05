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كوريا الجنوبية تبدأ الحجوزات لتلقي لقاح "فايزر" لهذه الفئة

10:53 ص الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
كوريا الجنوبية تبدأ الحجوزات لتلقي لقاح "فايزر" لهذه الفئة

لقاح فايزر

سول- (د ب أ):

تبدأ السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، في تلقي الحجوزات الخاصة بالحصول على جرعات لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية.

وأوضح فريق العمل الحكومي المسؤول عن التطعيم ضد فيروس كورونا، أنه سيتم بدء تلقي الحجوزات الخاصة بهذه الفئة العمرية، اليوم الثلاثاء، اعتبارا من الساعة الثامنة مساء، حيث سيتمكن المراهقون المؤهلون للحصول على اللقاح، من التسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بحجز اللقاحات.

وسيتم إعطاء التطعيمات خلال الفترة من 18 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر.

من ناحية أخرى، سيتم فتح حجز الحصول على اللقاح للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، خلال الفترة من 18 أكتوبر وحتى 12 من نوفمبر.

ولن تكون التطعيمات إلزامية للأطفال، وسيتم إجراؤها على أساس موافقة أحد الوالدين أو الوصي القانوني.

لقاح فايزر كوريا الجنوبية فيروس كورونا

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